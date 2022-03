Facture énergétique : les maires face à la flambée des prix

À Marlenheim, une autre commune du Bas-Rhin, c'est la même situation. Le contrat d'approvisionnement en gaz est arrivé à son terme. Et le prochain sera beaucoup plus onéreux. Pour Daniel Fischer, maire (SE), sans aide de l'Etat, l'augmentation des impôts locaux sera inévitable. Le seul aspect positif de la situation sera peut-être l'accélération de la transition énergétique. Certains pensent à tout changer et à passer aux bois par exemple. En attendant, les compteurs tournent et les factures s'envolent.