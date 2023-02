Avec l'inflation, les cartes de fidélité sont-elles un bon plan pour alléger le ticket de caisse ?

Ces fidélisations séduisent de plus en plus de consommateurs en cette période d'inflation. Les enseignes le savent et font tout pour attirer. Certaines font des réductions beaucoup plus importantes qu'avant, sur 1800 produits de leur propre marque, grâce à la carte du magasin. Exemple avec ces lardons vendus 1,75 euro. "On rajoute un avantage carte qui peut aller jusqu'à 10% sur ce produit-là", explique la directrice d'un magasin, soit 17 centimes de réduction.

Les offres sont toujours plus nombreuses, mais ces programmes de fidélité sont-ils pour autant plus généreux qu'avant l'inflation ? "On constate sur 2022 que les enseignes ne sont pas plus généreuses sur les promotions mises en avant sur leur programme de fidélité. L'inflation fait que le consommateur va de toute façon vouloir chercher une réduction quelle qu'elle soit", explique Virginie Brunet, experte de la grande distribution.