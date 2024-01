VIDÉO - Faire sa pub sur TikTok et Instagram, une idée qui rapporte pour les petits commerces

Poster des vidéos sur TikTok a permis à de nombreuses petites entreprises françaises d'augmenter leurs ventes de près de 900 millions d'euros en 2023, d'après une étude. Restaurants ou boutiques attirent des clients grâce aux réseaux sociaux, quitte à investir dans du matériel et à y consacrer du temps.

Avant de servir les clients en salle, le restaurateur Julien Bœuf prend les assiettes en photo pour les poster sur Instagram. Ce gérant d'un établissement à Hyères, dans le Var, est suivi par 11.000 abonnés sur le réseau social, qu'il informe des nouveaux plats à la carte ou incite à réserver ou à acheter à emporter.

"C’est un complément de travail, mais ça nous permet d’augmenter notre chiffre d’affaires, d’avoir plus d’influence, et également d’avoir des réservations à travers les réseaux sociaux", estime-t-il. Les réservations se font directement par message. Julien Bœuf estime que ce travail de communication lui fait gagner 10 à 15% de clients supplémentaires.

TikTok booste les ventes, montre une étude

Si ce restaurateur a choisi de poster sur Instagram, c'est également sur TikTok que de nombreux commerces mettent en avant leurs produits pour se faire connaître des internautes. D'après une étude réalisée par Oxford Economics pour la plateforme de vidéos, en 2023, TikTok a permis aux PME françaises d'augmenter leurs ventes de 896 millions d'euros au total. Ces entreprises qui utilisent le réseau social ont aussi créé 12.500 emplois dans l'année.

Certains commerces optent pour une communication personnalisée et décalée, à l'image de la boutique de prêt-à-porter Hindbag à Paris. Pour promouvoir leurs sacs, directrice et employées du magasin se filment en dansant ou en reprenant les tendances populaires de la plateforme : "Finalement, nos vidéos qui marchent le mieux, où on a le plus d’interactions avec nos clients, ce sont celles où on se met en avant nous-mêmes, parce qu’ils se sentent plus proches de nous", constate la directrice Isabelle Spiri, interrogée dans la vidéo en tête de cet article.

La boutique est suivie par un peu moins de 3000 abonnés sur TikTok, mais leur vidéo la plus populaire a été vue plus de 200.000 fois. Alors la gérante a investi dans une caméra, une lumière de tournage et un trépied. Elle débourse également plusieurs milliers d'euros par mois pour que TikTok et Instagram augmentent la visibilité de leurs contenus.

Le résultat de ce travail, "on s’en rend vraiment compte quand on est en boutique parce qu’un client sur deux qui entre dit : je vous ai connus grâce aux réseaux sociaux", rapporte la responsable de la communication de la boutique Margault Vervel. Les plus grands fans perpétuent même cette publicité en partageant à leur tour leurs commerces préférés sur Instagram ou TikTok.