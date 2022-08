Faire ses courses d'été au meilleur prix

D'un côté, il y a l'ambiance conviviale du marché et de l'autre, la promesse des prix attractifs d'un supermarché. Nous avons fait les courses pour comparer. Dans une grande surface, les tomates origine France les moins chères sont à 1,79 euros le kilo. Comptez au minimum 1,95 euros le kilo au marché pour un produit équivalent et en cherchant bien. Pour dénicher les bonnes affaires, il faut prendre son temps et adapter ses achats aux offres du moment. En fin de marché, le plateau de 1,180 kilo de courgettes ne nous coûtera qu'un euro. Cela fait 84 centimes d'euros le kilo, soit 35 centimes de moins qu'en grande surface.