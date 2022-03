Faire son plein au Luxembourg, une nouvelle habitude

Pour faire des économies, les automobilistes sont chaque jour plus nombreux à passer la frontière luxembourgeoise. Ici, l'essence augmente aussi, mais les taxes sont moins importantes, environ 20 centimes de moins à la pompe. Un prix qui fait toute la différence même quand on doit faire 100 km aller-retour comme Laurent. "Quand on a une pension de 700 euros par mois, on est bien obligé de venir au Luxembourg faire le plein", confie-t-il.