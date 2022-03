Prix des carburants : faire son plein au Luxembourg, une nouvelle habitude

Face à la hausse du prix des carburants, dont la barre symbolique des 2 euros le litre vient d'être franchie, les automobilistes tricolores sont de plus en plus nombreux à se rendre au Luxembourg. De quoi réaliser de belles économies. De l’autre côté de la frontière, le prix de l’essence augmente aussi mais les taxes y sont bien moins élevées, de l'ordre de 20 centimes par litre, et c’est ce qui fait toute la différence.

Et même lorsqu’on doit parcourir 100 kilomètres aller-retour pour s’en procurer, comme c'est le cas pour Laurent qui habite à quelques kilomètres de la frontière. "Quand on a une pension de 700 euros, on est bien obligé de venir au Luxembourg pour faire le plein. Les 40 euros que j’économise vont me permettre d’acheter de quoi manger", explique le retraité, un jerricane à la main, dans la vidéo en tête de cet article.