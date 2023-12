McDonald's s'apprête à modifier la recette de son Big Mac partout dans le monde, y compris en France ?

La firme américaine va offrir une nouvelle recette à son burger culte, avec une cinquantaine d'améliorations au total. Le nouveau Big Mac vient d'être lancé aux États-Unis, avant un déploiement à l'international dans les semaines à venir.

La chaîne de fast-food offre un "lifting" à son célèbre Big Mac. 55 ans après son lancement, le sandwich le plus emblématique de la restauration rapide américaine se réinvente… pour être remis au goût du jour. La nouvelle version du mythique burger de McDonald's a commencé à être distribuée aux États-Unis, avant son déploiement à l’international dans les semaines à venir, rapporte le Wall Street Journal. Avant son lancement, la recette a été testée avec succès en Australie, où ses ventes ont grimpé de 16,7% au dernier trimestre, soit le double des ventes américaines. De quoi lui redonner une seconde vie.

La firme a apporté au total une cinquantaine de modifications à son burger culte, avec pour objectif de relancer ses ventes. "Les deux galettes de bœuf sont cuites en plus petites quantités pour une cuisson plus uniforme. Il y a plus de sauce spéciale (14 g au lieu de 9). La laitue, le fromage et les cornichons ont été repensés pour être plus frais et plus fondants, et le pain est désormais une brioche beurrée, dont les graines de sésame sont dispersées de manière plus aléatoire pour donner un aspect artisanal", détaille dans son article le Wall Street Journal. L'aboutissement de sept ans de recherches et d'essai, précise-t-il.

Pour l’instant, aucune annonce n'a été faite quant à son adaptation en France. "Il n’y a pas de position officielle de la France. Nous sommes toujours en veille de ce qui se fait ailleurs et que nous explorons toujours toutes les pistes", indique à TF1info un porte-parole de McDonald’s. Dans tous les cas, la firme assure que son prix restera inchangé. Le géant américain du fast-food entend relancer les ventes de son burger historique. Actuellement, pas moins de 550 millions de Big Mac sont vendus chaque année à travers le monde.