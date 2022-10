Faut-il préparer Noël dès maintenant ?

Une grand-mère pense déjà à gâter ses petits-enfants. Elle craint une éventuelle rupture de stocks. Par ailleurs, cette pénurie guette aussi les repas de fête, comme le canard. Avec la grippe aviaire, le foie gras sera cette année plus rare, et donc plus cher. Alors certains anticipent. Alain Campet a tout prévu. Ce commerçant compte orienter ses clients vers d’autres produits, comme l’agneau. Une chose est sûre : à cause de l’inflation, le fait-maison et le marché de l’occasion risquent bien d’avoir la cote en cette fin d’année.