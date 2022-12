Fêtes de fin d'année : comment la traditionnelle carte de vœux résiste avec brio face au SMS

Tous les ans, sa famille, ses amis et ses collègues de bureau ont droit chacun à une carte de vœux pour les fêtes. Carole y consacre du temps et un budget important, 120 euros cette année. Les cartes de fin d'année sont sur les présentoirs des magasins depuis deux mois pour le plus grand plaisir des Français que nous avons rencontrés. Un achat à la fois utile et abordable, entre un euro pour les modèles simples et dix euros pour les cartes plus élaborées.