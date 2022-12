Fêtes de fin d'année : votre ville offre peut être des chèque-cadeaux pour Noël

C’est Noël avant l’heure à la mairie de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Ce mardi matin, des centaines d'habitants sont venus retirer 100 euros sous la forme de bons d’achat. C'est la huitième année que la municipalité offre ces chèques-cadeaux. Une initiative créée à l'origine pour soutenir les commerces de la commune, mais qui relève aujourd'hui de plus en plus de l'action sociale. Et en cette période d’inflation, ce cadeau est très attendu cette année. "Partout où on passe, on voit les augmentations et c'est vrai que sur les petites retraites, ça fait toujours plaisir", reconnaît une retraitée dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article. "Je pense que je vais aller acheter des chocolats, peut-être de la bonne viande, tout ce qu'il faut pour avoir de belles fêtes de Noël", renchérit sa voisine.