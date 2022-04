Fin de la stéréo : le nouveau son est immersif

Depuis près d'un siècle, les équipements ont beau évolué, c’est toujours le même mode d’écoute qui s’offre à nous. Inventé en 1931, la stéréo reste encore, actuellement, le système audio le plus répandu. Il permet à nos oreilles d’entendre des sons à gauche et à droite. Jusqu’ici, le son circulait à l’horizontal. Désormais, il se déplace aussi à la verticale. Avec cette technologie, le son donne l’impression de venir de partout et la musique prend une nouvelle dimension plus enveloppante.