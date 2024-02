Fin des promos sur les produits d'hygiène et d'entretien : avant le 1ᵉʳ mars, les clients se ruent sur les bonnes affaires

À compter du 1ᵉʳ mars, finies les super promotions sur les produits d'hygiène et d'entretien, qui seront soumis à la même réglementation que l'alimentaire. C'est pourquoi la grande distribution organise une dernière grande braderie. Pour les clients, c'est le moment de faire des stocks.

"Je ne viens que pour ça. Quand il n'y aura plus ça, je ne viendrai plus." Ce client, croisé ce mercredi matin par TF1 dans les rayons d'une grande surface à Angers (Maine-et-Loire), n'est pas un cas isolé. Comme lui, ils sont nombreux, venus publicités en main, à vouloir profiter des dernières promotions chocs sur les produits d'hygiène et d'entretien, de 50 jusqu'à 80% de réduction. Depuis quelques semaines, certains viennent même pour "faire des réserves", de couches, de lessive, de dentifrice ou de shampoing. Car à compter du 1ᵉʳ mars, une loi interdira à la grande distribution de proposer de tels rabais.

À cette échéance, tous ces produits seront soumis à la même réglementation que l'alimentaire, c'est-à-dire plafonnés à -34%. "Avec l'inflation, on va payer plus cher, donc je ne comprends pas très bien la stratégie", réagit une consommatrice interloquée. À terme, cette mesure doit permettre de limiter la pression des distributeurs sur les fabricants "L'idée de la loi, c'est aussi de passer de promotions ponctuellement très, très agressives, à des prix au quotidien qui soient plus attractifs dans les rayons classiques", éclaire Marion Marchenoir, experte de la consommation pour l'entreprise NielsenIQ.

Devant cette nouvelle réglementation, certains clients pourraient changer leurs habitudes d'achats. "Je ferai peut-être plus de magasins et je prendrai seulement des marques distributeurs", anticipe ainsi une autre cliente. Mais en attendant, les enseignes profitent donc de la dernière fenêtre autorisée pour se livrer à une grande braderie. Dès le 29 février au soir, ces promotions chocs devront prendre fin. Mais ces stocks resteront disponibles jusqu'au tout dernier moment.