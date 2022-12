Fin des prospectus promotionnels : un progrès écologique et économique ?

Pour le directeur, imprimer des catalogues lui coûtait chaque semaine entre 5 000 et 15 000 euros. Leclerc n'est pas la seule enseigne à en finir avec les prospectus. Franprix et Monoprix les ont arrêtés il y a trois ans. Et pour Cora, ce sera dès le 10 janvier. Auchan, Carrefour, Intermarché souhaitent en distribuer beaucoup moins. Et enfin, Système U les conserve pour ses clients qui sont encore attachés aux papiers. C'est le cas d'Anna. De moins en moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, et elle le regrette.