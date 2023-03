VIDÉO - Fin des super promos sur l'hygiène : les grands gagnants, ce seront eux

L'objectif du gouvernement, c'est de protéger les PME face aux géants du secteur. L'entreprise bretonne de produits d’entretien Briochin, dans laquelle nous emmène le reportage de TF1, soutient ce projet de loi depuis plus d’un an. "Des entreprises comme les nôtres ne peuvent pas se permettre ce genre de pratique promotionnelle, parce qu'on mettrait en péril notre équilibre économique. Et donc, ça va nous permettre d'aller concurrencer l'ensemble des acteurs, y compris les plus grandes entreprises", explique son directeur, François-Xavier Apostolo.