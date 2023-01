Fin du timbre rouge : le mode d'emploi pour envoyer une lettre prioritaire

Le timbre vert coûte 1,39 et le rouge 1,49 euro, mais on ne le trouve plus que sur Internet, sur le site de la Poste. Et il y a une surprise, car on peut imprimer du timbre vert autant que l’on veut, si on a une imprimante, mais on ne peut pas imprimer un timbre rouge : il est automatiquement associé à un courrier.

Alors, pour les plus âgés d’entre nous, pour qui Internet reste encore obscur, c’est difficile à comprendre. "Je ne comprends pas, je ne sais pas, chacun son époque !", réagit un client. Une mesure qui permet de moins faire voyager le courrier, puisqu'il est imprimé à destination. Fini l'avion, c'est mieux pour la planète. "60 000 tonnes de CO2 économisés. Avec notre petit outil qui ressemble à un smartphone, nous allons prendre en photo votre lettre. Cette lettre sera matérialisée dans une belle enveloppe, et distribuée le lendemain", explique une responsable de l'espace commercial.