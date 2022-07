Fin du timbre rouge : par quoi La Poste va-t-elle le remplacer ?

"C'est la fin d'une époque", sourit un usager devant la boîte aux lettres où il vient de déposer son courrier, "mais bon voilà, on a des cheveux blancs et on vieillit, on s'aperçoit que les choses passent, c'est comme ça". Pour une passante, la disparition du timbre rouge "ne changera pas grand-chose" : elle estime que le courrier postal est dorénavant dépassé par Internet.

En effet, le volume des lettres prioritaires a été divisé par 14 depuis 2008, alors que les moyens logistiques pour les acheminer restent considérables. "Aujourd'hui, on a trois liaisons aériennes quotidiennes, 20 tonnes de kérosène consommées", détaille Philippe Dorge, le directeur du courrier du groupe La Poste, dans le reportage ci-dessus, "en plus de 300 liaisons routières". L'entreprise publique espère ainsi économiser entre 100 et 150 millions d'euros par an, et estime que ses émissions de CO2 seront réduites de 25% d'ici à 2030, en remplissant mieux ses camions et en n'utilisant plus d'avions dans l'Hexagone.