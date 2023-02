Fini le mobilier qu'on garde à vie : louer ses meubles, un bon plan ?

Dès que le client n’en a plus l’utilité, le meuble retourne à la société de location pour y être lavé, réparé si besoin, puis reloué au client suivant. L'entreprise a lancé son activité en juillet 2022 et a déjà une centaine de clients en Île-de-France. Le but désormais, c’est de s’étendre dans tout le pays, car la location des meubles séduit de plus en plus de Français.