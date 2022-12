Flambée des prix de l'énergie : comment faire des économies en fabriquant ses granulés de bois

C'est un marché sous tension. Pour espérer acheter des bûches, il vous faudra attendre six mois au moins. La demande est très forte et c'est le cas aussi pour les pellets. En quelques mois, ce marchand a vu leur prix exploser. "On était toujours aux alentours de 250 ou 300 euros la tonne. D'une année à l'autre, ça a augmenté de 300%. On est passé à pratiquement 900 euros", explique Christophe Glad, gérant de son propre établissement.