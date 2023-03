Prix de l’énergie : à Strasbourg, l'entraide du collectif des Disjonctés

Samuel est patron d'un salon de thé. Il a repris l'entreprise familiale et emploie une vingtaine de salariés. Michael, 25 ans, jeune boulanger à son compte, court du matin au soir entre son fournil et les clients à servir. Il n'a plus le choix. "Au début, j'avais deux vendeuses, mais j'ai dû m'en séparer parce que je n'étais plus capable de les payer, ni me payer moi-même. Donc en soi, payer une facture à 8500 euros quand on fait 8000 euros de chiffres d'affaires par mois, c'est compliqué", explique ce jeune boulanger.