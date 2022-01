VIDÉO - "On subit" : les Français équipés d'un chauffage collectif, grands oubliés du bouclier tarifaire

L’association de consommateurs la CLCV souligne ainsi que parce que le chauffage collectif n’est pas soumis au tarif réglementé depuis 2016, les locataires concernés ne peuvent pas bénéficier du gel du prix du gaz décidé par l’État en octobre dernier. Elle réclame des mesures pour les consommateurs concernés, estimant qu’ils restent les "oubliés" des dispositifs d’aides publics. Dans le cas du bailleur social de Lempdes, leurs provisions de chauffage ont bondi de 65% sur un an, soit "près de 800 euros par an à débourser pour un locataire d'un F4, pour une famille de quatre personnes", a indiqué la semaine dernière l’association dans un communiqué.

Pouvoir se chauffer est devenu une source d’inquiétude pour Isabelle, qui vit seule avec ses trois enfants. "On fait la vaisselle à l’eau froide, on chronomètre les douches pour qu’elles ne dépassent pas 10 minutes… Cela représente plus de 1500 euros sur l’année, ce n’est pas possible, donc plus de vacances, il faut faire attention à tout", liste la jeune femme.

La CLCV souhaite donc que le gouvernement ouvre l'accès à ses aides à ces résidents. "Plus le prix du gaz augmente, plus il y a de la TVA, donc plus il y a de recettes pour l’État", souligne Michel Inçaby, responsable logement social de l'association dans le Puy-de-Dôme. "Avec ces recettes supplémentaires, ne pourrait-il pas y avoir un minimum de redistribution auprès d’un plus grand nombre de personnes, et ne pas se limiter à 100 euros une fois pour toutes ?", s’interroge-t-il, faisant référence à la prime inflation versée par l’État depuis décembre aux Français les plus fragilisés par la hausse des prix de l’énergie.