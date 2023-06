VIDÉO - Fleuristes, chocolatiers, bijoutiers : les grands gagnants de la fête des mères

La fleuriste rencontrée par notre équipe espère vendre au moins une centaine de bouquets, en à peine quelques heures d'ouverture dominicale. C'est ce qu'elle explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C'est notre plus grosse journée de l'année", nous confie Isabelle Rouxel, "le panier est un petit peu plus important, je dirais 40 euros en moyenne". C'est deux fois plus que le reste de l'année. Cadeau favori des Français pour cette fête, les fleurs représentent près de 30 % des achats.