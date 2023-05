Foire aux produits : les virtuoses de la vente

Cette année à la foire de Paris, une innovation fait vibrer les foules : une plateforme de fitness ! Ils sont pas moins de quatre stands à se disputer les clients. Ce qui fait la différence, c’est le bagou des vendeurs. Pendant douze jours, Paris accueille la crème des crèmes des vendeurs, le nec plus ultra des camelots et autres démonstrateurs. Mille deux cents exposants tentent de séduire les 400 000 visiteurs de la plus grande foire commerciale d’Europe. C'est un marché de plus de 100 millions d’euros. Belles paroles, promesses de bonnes affaires, zestes d’humour, bienvenue dans la ligue des champions des vendeurs de foires.