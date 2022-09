Foire aux vins : petit prix, grand plaisir

Parmi les dizaines de bouteilles sélectionnées, il y a eu de belles surprises. "Les deux vins qui me tentent de goûter, c'est le Côte de Brouilly et le Laudun. Ce sont les deux vins qui me disent spontanément c'est sympa d'avoir ça dans une gamme accessible en termes de prix", a-t-il affirmé. La dégustation commence. Un gagnant se distingue : le Laudun à 6,15 euros la bouteille. "C'est un vin qui pourrait se vendre plus et qui se vendrait bien parce que la qualité est là. C'est aussi l'intérêt de cette période des foires aux vins", a expliqué Philippe Faure-Brac.