Foire de Paris : 120 ans de surprises et de plaisirs

La Foire de Paris a ouvert ses portes ce mercredi matin. Cela fait 120 ans que l'événement attire des milliers de visiteurs. D'où cette question : comment ce rendez-vous a-t-il évolué au fil des années ?

La Foire de Paris fête ses 120 ans et veut toujours coller au plus près des tendances en matière de consommation et d'aménagement de l'habitat. Du 1ᵉʳ au 12 mai, plus de 400.000 visiteurs sont attendus Porte de Versailles pour arpenter 6 halls d'exposition à la rencontre des 1300 exposants présents lors de l'édition anniversaire de la plus grande place de commerce éphémère de France.

Rénovation thermique, ameublement et décoration de la maison, électroménager, artisanat international et Made in France, gastronomie... sans oublier les traditionnels démonstrateurs, le prestigieux concours Lépine et son lot d'inventions, et même le championnat de France de barbecue : la Foire de Paris est une opportunité unique de retrouver une offre extrêmement large réunie dans un seul et même endroit.