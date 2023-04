VIDÉO - Foire de Paris 2023 : innovation et gastronomie à l'honneur

"Plus grande offre d'Europe dédiée à l'habitat", la Foire de Paris ouvre jeudi ses portes pour douze jours de shopping, d'innovations et d'équipements pour la maison, sans oublier le prestigieux concours Lépine et son lot d'inventions.

Quelque 400.000 visiteurs sont attendus jusqu'au 8 mai Porte de Versailles, où plus de 1.250 exposants seront présents dans des domaines aussi variés que la décoration, l'ameublement, la rénovation, le jardin, la gastronomie, mais aussi l'artisanat français et international - sans oublier les traditionnels démonstrateurs et "l'ambiance marché avec les camelots".