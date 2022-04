Foire de Paris : des équipements pour consommer moins

La cuisine est la pièce la plus énergivore du domicile, jusqu'à 400 euros d'électricité par an. La cuisson fait partie des postes de dépenses les plus importants. Ce fabricant d'électroménager a imaginé un four capable de réduire la facture. Un four combinant trois types de cuisson pour gagner du temps et donc de l'argent. "La micro-onde va surtout intervenir au tout début pour éviter d'avoir une phase de préchauffage. Et ensuite, on va directement attaquer avec un mode de cuisson vapeur et chaleur tournante plus grill" explique Olivier Tremoureux, directeur Marketing et développement commercial de SMEG France. Jusqu'à 25% d'énergies consommées en moins. Pour économiser, il faut souvent investir beaucoup pour cet appareil, près de 4 000 euros. On a calculé, ça fait près de 260 poulets rôtis pour l'amortir.