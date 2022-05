Foire de Paris : les bonnes affaires du dernier jour

Ce lundi matin à la Foire de Paris, il est difficile de passer à côté sans les remarquer. Les connaisseurs le savent, le dernier jour de la foire, c'est celui de la braderie. L'objectif des vendeurs est maintenant d'écouler les stocks. "Quand on déballe sur une foire comme celle-ci, c'est comme un magasin éphémère. Les boîtes, on les bouge, on les remballe, on les déballe, elles s'abîment un peu. Donc, les derniers jours, on préfère en liquider le maximum", explique un vendeur. Résultat, les prix sont réduits jusqu'à moins 50 % sur un stand.