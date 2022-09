Foires aux vins : que valent les médailles ?

Au rayon vin de votre supermarché, leur brillance attire très vite votre attention. En or, en argent ou bien en bronze, les médailles vous aident bien souvent à faire votre choix. Récompensées, ces bouteilles se vendent souvent trois fois plus que des bouteilles ordinaires, notamment pendant la foire aux vins. Selon Jérôme Prunet, gérant du magasin Super U à Port-Marly (Yvelines), il est plus difficile de se retrouver quand on est un néophyte, car nous avons un peu plus de 800 références en vin. La médaille apparaît donc comme une bouée de sauvetage pour se repérer.