Forfaits mobiles et Internet : les astuces pour éviter la hausse des prix

Le prix moyen d'un abonnement mobile a bondi de près de 20% en un an, et la meilleure solution pour faire baisser votre facture serait de changer d'opérateur pour bénéficier des prix nouveaux clients. "Grâce à ce changement d'opérateur, les consommateurs vont pouvoir bénéficier d'une remise sur la première année, et ainsi réduire leurs factures de téléphonie mobile", conseille Fabien Charmetant, chef de produits télécoms au sein du comparateur Ariase.

Changer d'opérateur, c'est aujourd'hui très simple, sans même changer de numéro. N'hésitez pas aussi à regarder dans le détail votre contrat. Peut-être avec-vous souscrit quelques options, et cela vous coûte des euros supplémentaires à chaque fois. "Au niveau Internet, ils proposent toujours un forfait plus important. Ils savent que les gens utilisent de plus en plus Internet sur leur téléphone ou ce genre de choses", affirme une cliente. Pourtant, nous utilisons seulement 10 gigas d'Internet par mois, selon l'Arcep, le gendarme des télécoms.