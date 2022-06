Frais d'incident bancaire trop élevés : l'UFC-Que Choisir appelle à mettre le holà

Il suffit d'un rejet de paiement pour que 20 euros soient débités sur votre compte. C'est le maximum applicable, et c'est justement celui qui est le plus souvent appliqué, sans écart significatif d'un établissement bancaire à l'autre. Selon les estimations de l'UFC-Que choisir, c'est 3 fois plus qu'en Belgique, 8 fois plus qu'en Italie... et 17 fois plus qu'en Allemagne.

L'association a en outre calculé que la durée moyenne de ces interventions était inférieure à 1 minute 30, et évalué les marges des banques françaises sur ces frais d'incident à 86%. Dans les sommes prélevées, les banques estiment notamment à 8 euros les frais d'une "commission intervention".