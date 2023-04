Hauts-de-France : le vide-grenier permanent a le vent en poupe

Deux étagères et une penderie, c'est toute la place dont dispose Aurélie pour aménager son stand : les vêtements que ses filles ne portent plus, et le bric-à-brac de ses fonds de placards. Pour 48 euros, ses affaires seront exposées pendant un mois dans ce vide-grenier permanent. "C'est comme une brocante, mais c'est à l'intérieur, et ça reste plusieurs semaines", explique la jeune femme dans le reportage de TF1 en tête de cet article. C'est elle qui fixe les prix. Pour tout le reste, c'est Lucie, la responsable de cette braderie sédentarisée, qui s’occupe de tout.