François Lenglet : "Le virus avait mis le feu aux étiquettes et la crise ukrainienne le propage"

François Lenglet fait aussi savoir qu'avec la guerre, le nickel a pris 16% depuis un mois, le blé 17%, l'aluminium 14%, le maïs 10% tout comme le pétrole. Quant au charbon, il s'est envolé de plus de 60% sur un mois. Cette hausse généralisée intervient alors que l'inflation dans notre pays était déjà à 3,6% sur un an. Et selon l'Insee, cela est dû à la crise sanitaire. Ainsi, le virus avait mis le feu aux étiquettes et la crise ukrainienne le propage.