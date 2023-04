Pourquoi le prix de l'électricité est-il si cher en France ? La mise au point de François Lenglet

Un an de sursis : le gouvernement français a décidé de protéger un an de plus les ménages des soubresauts du marché de l'électricité en prolongeant jusqu'à début 2025 le bouclier tarifaire mis en place en octobre 2021 pour limiter les hausses de factures, alors qu'il était seulement prévu jusque fin 2023. Comment expliquer que l'électricité coûte si cher dans l'Hexagone ?

Pour François Lenglet, plusieurs raisons : "Nos coûts de production de cette énergie sont les plus élevés en Europe, alors que nous étions le pays-modèle il y a dix ans", dit-il dans la vidéo ci-dessus. En cause, "les vieillissements du parc de la centrale nucléaire qui exigent de lourdes maintenances, les fissures découvertes sur les circuits de refroidissement et la grève récente à l'EDF qui va coûter encore un milliard d'euros à l'entreprise."