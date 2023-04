Fripe, fortunes et bonnes affaires

Le marché de la fripe est en plein essor. Il a plus que doublé en deux ans. Grisés par l'idée de la trouvaille dans des lots hétéroclites, les acheteurs sont surtout attirés par des prix imbattables. Les commerçants sont de plus en plus nombreux à se convertir. Les pionniers de la fripe, comme Bernard, sont aujourd'hui en haut de la vague.