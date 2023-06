VIDÉO - Le succès de la planche apéro, une recette qui fait l'unanimité

Pendant que vous vous détendez en terrasse, la cuisine s'active. Ici, chaque planche vendue ne rapporte que quelques euros au restaurateur. Cette assiette colorée sert surtout à fidéliser les clients, car ils passent plus de temps à table à l'heure de l'apéritif et consomment davantage au même endroit le reste de la soirée.

Avec un prix oscillant entre 11 et 18,50 euros, ces stars de l'apéro ont remplacé les entrées sur le menu. En cuisine, tous les produits sont découpés et pesés la veille. Le midi, il n'y a plus qu'à dresser les assiettes.