VIDÉO - Inflation : les Belges toujours plus nombreux à venir se ravitailler en France

Ce vendredi matin, beaucoup de monde circulent dans les rayons dans ce supermarché de Leers (Nord), non loin de la frontière avec la Belgique. Et quand on tend l'oreille, on entend l'accent belge. Rencontrée par les équipes de TF1, une Belge a fait 100 km depuis Bruxelles pour venir faire ses courses. "Il y a 50 à 60 euros de différence entre les caddies", explique-t-elle. Ironie de l'histoire, elle a trouvé de l'eau venant du "plat pays" moins chère dans l'Hexagone qu'en Belgique. La bouteille coûte en moyenne dix centimes de moins. Cela s'explique par l'inflation, qui frôle les 10% chez nos voisins, et la TVA qui y est plus lourde.