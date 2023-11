VIDÉO - Fruits en barquette, légumes en sachet : est-on gagnant en les achetant ?

Seul moyen de s'y retrouver : peser chaque produit et faire les calculs. Après vérification par nos équipes, les endives en sachet reviennent à six euros le kilo, contre cinq euros pour celles vendues en vrac, soit 20% plus cher. Les pommes quant à elles coûtent 5,62 euros le kilo en barquette, contre 3,49 en vrac, soit 62% de différence. Ces offres sous emballages sont pourtant parfaitement légales, et elles se multiplient depuis le début de l'augmentation des prix.

"On en a de plus en plus au rayon fruits et légumes, et cela permet de pousser vers des produits qui ne sont a priori pas chers, mais qui le sont en réalité beaucoup plus quand on regarde le prix au kilo", confirme Elodie Toustou, spécialiste de la grande distribution et journaliste au sein du magazine 60 millions de consommateurs. Acheter en vrac permet également d'éviter de jeter davantage d'emballages.