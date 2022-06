Fruits et légumes à prix cassés : la qualité est-elle au rendez-vous ?

En raison des fortes chaleur du mois de mai 2022, les productions françaises de fraises, de cerises, d'abricots et de pêches sont abondantes. Selon le responsable de la filière, on aura un très bon cru 2022 en perspective. Cet été, les fruits et légumes de saison sont l'un des rares produits qui ne devraient pas subir d'inflation.