Conserver ses fruits et légumes au frais, est-ce vraiment une bonne idée ?

La Gariguette, la Ciflorette ou encore la Favette, vous font de l'œil sur les marchés. Et pour cause, vous allez manger ces fraises durant une bonne partie du printemps et de l’été. Mais savez-vous que pour garder leur goût subtil, il faut les éloigner du froid ? "8°C, 10°C pas moins, et là, ça dénature pas et vous les conservez. Donc, la solution, c'est la température", avance, dans la vidéo en tête de cet article, un maraîcher rencontré ce lundi matin à Castillon-la-Bataille (Gironde) par le 13H de TF1. À l’instar des fruits rouges, les fruits tropicaux supportent mal le froid. C’est notamment le cas de l’ananas, du kiwi, de la mangue, des pêches, des prunes et du melon.