Fruits et légumes : comment être sûr d'acheter français ?

Vous pouvez, par exemple, demander à votre primeur un document qui garantit la provenance des produits. Pour ce vendeur de melons, plus le produit est mûr, plus il a de chance d'avoir été cultivé dans le pays. Sept procédures pénales ont été ouvertes contre les producteurs soupçonnés de francisation. Si la fraude est établie, ils risquent deux ans de prison et 300 000 euros d'amendes.