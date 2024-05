Fruits et légumes : comment les acheter moins cher ?

Un tiers des fruits et légumes récoltés n'arrivent jamais dans les rayons des supermarchés traditionnels. Trop moches, trop grands ou trop petits, ils n'intéressaient personne. Mais de nouvelles enseignes ont décidé de les proposer à prix cassé quand d'autres jouent sur la quantité.

Consommer des fruits et légumes frais sans vider son porte-monnaie. C'est la promesses de nouvelles enseignes comme Mangeons Frais, Otera ou encore Bene Bono. Quand certaines vendent à prix cassés ceux qui n'intéressaient personne, parce que trop moches, trop grands ou trop petits, d'autres jouent sur la quantité et vendent au prix de gros.

Ce jour-là, avec son chariot plein, Brigitte ne fait ainsi pas uniquement les courses pour elle mais les mutualise avec ses voisins. "C'est pour deux familles", confirme-t-elle dans le reportage en tête de cet article dans les rayons de cette enseigne discount ui réussit aussi à être compétitive sur la vente au détail. Pour preuve, pour le même panier de course, dans ce magasin à bas prix, il faut compter 3,23 euros, contre 4,87 euros au supermarché, soit 34 % d'économie. C'est le même constat pour des kiwis, deux euros les cinq dans la boutique discount contre 2,45 euros en grande distribution, soit 45 centimes de moins.

Mais comment fait-elle pour casser les prix ? Il y a moins de choix dans les rayons.

Réduire les prix au maximum, c'est aussi possible grâce au circuit court. Laurent Cardon vend ainsi ses pommes de terre dans sa ferme. Mais depuis un an, il les livre aussi dans une boutique, tout près de son champ, des coûts de transport réduits et des étapes supprimées.