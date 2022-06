Fruits et légumes : moins chers et pourtant les français les boudent toujours

En cette période où tous les prix augmentent, ils sont délaissés. Alors cet hypermarché multiplie les promotions. “C’est des prix très bas. C’est justement une réponse pour une partie de notre clientèle qui n’a pas forcément la possibilité de mettre plus cher que ça”, avance Emmanuel Rattier, responsable commerce et chef de secteur métiers de bouche à l’hypermarché Auchan à Cergy (Val d’Oise). Des prix bas grâce notamment à des récoltes précoces et abondantes. Par exemple, chez Flavien Delrieu, un arboriculteur, producteur de pêches et de melons à Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) : “Il y a une grosse quantité de fruits. Il y a tous les ingrédients pour un gros tonnage à l’hectare”.