VIDÉO - Fruits et légumes : pourquoi la moitié d'entre eux proviennent-ils de l'étranger ?

Que s'est-il passé pour en arriver là ? D'abord, notre panier-type a changé. Nous achetons plus d'agrumes et de fruits exotiques, des produits difficiles à produire en France, et qui viennent de loin. Le plus plébiscité d'entre eux, c'est l'avocat, dont les Français sont les plus gros consommateurs européens. En hiver, il vient majoritairement d'Espagne ou d'Israël, et en été du Pérou. L'ananas provient d'Amérique centrale, la mangue majoritairement de Côte d'Ivoire.

Mais la France importe aussi des fruits et légumes qui n'ont pourtant aucun mal à pousser sur son territoire, comme la tomate. Aujourd'hui, plus d'une sur trois est importée, principalement du Maroc. La raison, c'est tout simplement leur prix, imbattable pour les producteurs français.