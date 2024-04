Garages solidaires : une solution pour faire baisser la facture

Alors que la réparation des voitures coûte souvent trop cher, certaines se tournent vers les garages solidaires. Ils achètent leurs pièces directement sur Internet et se tournent vers certains garagistes.

Les garages solidaires jouent aujourd'hui un rôle de plus en plus indispensable. En 2022 et 2023, le prix de réparation en garage traditionnel a augmenté de 11%. C'est vers cette alternative que s'est tourné Paul qui, après son passage en contrôle technique, doit changer ses disques et plaquettes de freins. Au lieu d'appeler un garage, il a commandé lui-même les pièces à changer sur Internet. Il paye les pièces deux fois moins chères. Cette économie non-négligeable lui permet de retrouver du pouvoir d'achat.

Comptez dix jours de livraison de la pièce avant de prendre rendez-vous en garage. Chez ce professionnel, le système fonctionne depuis des années, et c'est un succès. Si la pièce montée sur le véhicule est défaillante, le client doit quand même payer le coût de la main-d'œuvre. Un risque que Paul est prêt à prendre à chaque fois.

À 50 kilomètres de là, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ce client ne vient plus que dans ce garage pour faire réparer son véhicule. Ce garage associatif propose deux prix différents selon vos revenus, soit deux taux horaires de main-d'œuvre. Pour les gens en difficulté financière, ils vont payer 33 euros TTC l'heure de main-d'œuvre, et les gens qui ont des revenus un peu plus supérieurs vont payer 66 euros.