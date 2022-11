Gaspillage alimentaire : l'intelligence artificielle à la rescousse des supermarchés

Pour mieux gérer ses stocks, la grande distribution mise de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Comme un robot équipé de capteurs et de caméras pour repérer les espaces vides dans les rayons. Ou des centaines d'appareils photo installés dans les allées. Toutes les dix minutes, ils prennent des clichés, analysés ensuite depuis la tour de contrôle de l'hypermarché.

Les données permettent aux grandes surfaces d'être plus réactives, plus précises dans leur commande, et surtout de collecter des informations sur les pratiques d'achat des consommateurs. "L'intelligence artificielle va faire ressortir des comportements répétés, dont le client lui-même n'a pas conscience. C'est là qu'on va pouvoir anticiper des visites dans le magasin, et anticiper des achats de sorte à proposer des promotions adéquates", analyse une experte du marché.