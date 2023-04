Gaspillage alimentaire : comment les grandes surfaces se mobilisent

Dans l'Intermarché Hyper, situé à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), le sujet est aussi pris très au sérieux. Pour jeter le moins possible, plusieurs fois par an, un coach passe en revue tous les rayons. Et, surprise, la grande majorité des produits en fin de vie est donnée. Mélanie Guérin, propriétaire d'une ferme, récupère deux fois par semaine les bacs à légumes. Aujourd’hui, cette éleveuse peut nourrir ces animaux exclusivement grâce aux dons du magasin. Des solutions écologiques, mais surtout économiques, car réduire ses déchets, c’est réduire ses coûts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.