VIDÉO - La revanche des invendus, ces rayons qui font fureur depuis l'inflation

Grâce à ces petits défauts, les produits sont jusqu'à 50% moins cher, et les Français sont plus en plus nombreux à en profiter. Cette pratique est vue dans des épiceries ou sur internet. Emmanuel commande une partie de ses courses sur un site anti-gaspi depuis un an. Il y a notamment des produits proches de leurs dates limite de consommation. Son objectif est de réduire son budget alimentation, et c'est réussi.