Gaz : accusées de harceler des clients, des filiales de Casino visées par une action de groupe

Les clients en question sont détenteurs d'une offre à prix fixe sur deux ans, souscrite avant l'explosion des cours du gaz, et donc très avantageuse puisque non soumise à la hausse fulgurante des prix. "Pouvoir sécuriser ce tarif-là pendant deux ans a déterminé mon choix", témoigne par exemple Mehdi, un père de famille de Bron rencontré par TF1 dans le reportage en tête de cet article. Mais GreenYellow entend sortir du marché du gaz le 6 avril, et contacte donc ces clients pour qu'ils renoncent à leur forfait avantageux. Mehdi nous montre une série de mails, qui le menacent explicitement de lui couper le gaz. "Le but de ces manœuvres, que nous estimons trompeuses et agressives", explique la CLCV, "est d'inciter ces clients à résilier leur contrat de manière anticipée, en échange d'un geste commercial".