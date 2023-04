VIDÉO - Gaz de ville : comment sécuriser son installation ?

Comme ceux de cet immeuble parisien, 11 millions de foyers français sont raccordés au gaz. Une énergie économique, fiable, et sans risque... si les règles de sécurité sont bien respectées. Ici, l'ancien réseau en plomb vient intégralement d'être remplacé par des tuyaux d'acier, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Dans tout l'immeuble, le réseau de gaz est identifiable, et le sens de circulation est indiqué, nous montre le directeur de copropriété. En cas de soupçon de fuite, préviennent les professionnels, ne surtout pas tenter d'intervenir soi-même, mais quitter le bâtiment et prévenir les autorités compétentes. "Le réflexe premier à avoir, c'est d'alerter les pompiers en donnant son adresse précise", rappelle Géraud Kleiber, "et si on en a la possibilité, en donnant les références du branchement", qui se trouve sur une estampille jaune à l'extérieur du bâtiment.