Gaz, électricité, salaires : pourquoi 2023 pourrait être une bien meilleure année

Sinon, pour supporter l'inflation, la solution serait de gagner plus. Les salaires vont-ils augmenter en 2023 ? Toutes les enquêtes montrent que la hausse des salaires, forte en 2022, devrait se poursuivre et dépasser les 4% cette année. Les salariés sont en position de force pour négocier une augmentation. Car jamais les entreprises françaises n'ont autant manqué de main d'œuvre et ça, c'est bon pour votre fiche de paie.